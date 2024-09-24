Под Таганрогом из-за пожара на складе образовалась пробка
На Николаевском шоссе из-за пожара на складе образовалась пробка. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».
По предварительным данным, в районе приморского города упал беспилотник. Упавший БПЛА стал причиной пожара на складе лесоматериалов. Есть ли пострадавшие, пока не известно.
Из-за пожара на Николаевском шоссе образовался дорожный затор. Всего пробка составляет 2,5 километра. Движение затруднено от улицы Химической на выезде из города.