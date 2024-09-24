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Под Таганрогом из-за пожара на складе образовалась пробка

Под Таганрогом из-за пожара на складе образовалась пробка
На Николаевском шоссе из-за пожара на складе образовалась пробка. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

По предварительным данным, в районе приморского города упал беспилотник. Упавший БПЛА стал причиной пожара на складе лесоматериалов. Есть ли пострадавшие, пока не известно.

Из-за пожара на Николаевском шоссе образовался дорожный затор. Всего пробка составляет 2,5 километра. Движение затруднено от улицы Химической на выезде из города.
Фото: Яндекс Карты
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