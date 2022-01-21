Под суд пойдет ростовчанка, зарезавшая знакомого
В Ростове под суд пойдет 34-летняя женщина, зарезавшая знакомого во время пьянки. Ей грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Убийство».
По данным СУ СК России по Ростовской области, 30 октября 2021 года горожанка выпивала с 39-летним знакомым в съемной квартире на Орбитальной. Во время застолья они начали конфликтовать. И женщина, не выдержав, схватила нож и ударила им гостя в шею. От полученной травмы он скончался на месте.
После этого в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело и арестовали ее. После двух с половиной месяцев следствия оно передано в суд на рассмотрение.