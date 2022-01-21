Под суд пойдет ростовчанка, зарезавшая знакомого

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В Ростове под суд пойдет 34-летняя женщина, зарезавшая знакомого во время пьянки. Ей грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Убийство».По данным СУ СК России по Ростовской области, 30 октября 2021 года горожанка выпивала с 39-летним знакомым в съемной квартире на Орбитальной. Во время застолья они начали конфликтовать. И женщина, не выдержав, схватила нож и ударила им гостя в шею. От полученной травмы он скончался на месте.После этого в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело и арестовали ее. После двух с половиной месяцев следствия оно передано в суд на рассмотрение.