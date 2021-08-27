В Ростове женщина, зарезавшая знакомого, пойдет под суд
На фото слева направо: обвиняемая Оксана и убитый Александр.
В Ростове перед судом предстанет 40-летняя женщина, зарезавшая своего приятеля. Оксану М. обвиняют по статье «Убийство».
Трагедия случилась 26 июля в одной из квартир на улице Зорге. В тот день женщина распивала спиртное со знакомым - Александром. Они беседовали, и в какой-то момент мужчина предложил собеседнице вступить с ним в половую связь. Оксану это предложение разозлило. Женщина не ограничилась отказом. Она схватила нож и ударила Александра в живот и шею. От полученных травм ухажер скончался на месте происшествия, сообщил DonDay.ru.
В тот же день Оксану задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
– Уголовное дело передали в Советский районный суд города Ростова для рассмотрения по существу, – прокомментировал старший помощник прокурора Советского района Денис Корсун.