В Ростовской области пьяная женщина убила своего знакомого

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В Ростове пьяная женщина зарезала своего знакомого. ЧП произошло 30 октября на улице Орбитальной.В тот день она отдыхала на съемной квартире вместе со своим знакомым 39-летним мужчиной. Они распивали спиртные напитки. В ходе посиделок знакомые поссорились, ростовчанка схватила нож и вонзила его в шею собутыльнику. Соседи, услышав крики, вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины - полученное ранение оказалось несовместимым с жизнью.СУ СКР по Ростовской области сообщает, что в отношении ростовчанки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас подозреваемая заключена под стражу на срок до двух месяцев. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.