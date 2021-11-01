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В Ростовской области пьяная женщина убила своего знакомого

В Ростовской области пьяная женщина убила своего знакомого

В Ростове пьяная женщина зарезала своего знакомого. ЧП произошло 30 октября на улице Орбитальной.

В тот день она отдыхала на съемной квартире вместе со своим знакомым 39-летним мужчиной. Они распивали спиртные напитки. В ходе посиделок знакомые поссорились, ростовчанка схватила нож и вонзила его в шею собутыльнику. Соседи, услышав крики, вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины - полученное ранение оказалось несовместимым с жизнью.

СУ СКР по Ростовской области сообщает, что в отношении ростовчанки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас подозреваемая заключена под стражу на срок до двух месяцев. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: aif.ua
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