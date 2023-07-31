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В Ростове пьяная женщина зарезала супруга

В Ростове пьяная женщина зарезала супруга
В донской столице 37-летняя женщина зарезала сожителя. Убийство произошло в ночь на 31 июля на улице Таганрогской.

В тот вечер пара устроила застолье во дворе многоэтажки. Супруги распивали алкоголь. Во время употребления спиртного между ними начался скандал. В ходе ссоры ростовчанка схватила нож со стола и ударила своего спутника по шее. Он получил ранение, от которого погиб. После случившегося женщину задержали.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - отметили в СУ СК по Ростовской области.
Фото: Ростов.ру
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