В Ростове пьяная женщина зарезала супруга

Фото: Ростов.ру

В донской столице 37-летняя женщина зарезала сожителя. Убийство произошло в ночь на 31 июля на улице Таганрогской.В тот вечер пара устроила застолье во дворе многоэтажки. Супруги распивали алкоголь. Во время употребления спиртного между ними начался скандал. В ходе ссоры ростовчанка схватила нож со стола и ударила своего спутника по шее. Он получил ранение, от которого погиб. После случившегося женщину задержали.- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - отметили в СУ СК по Ростовской области.