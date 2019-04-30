На Дону уже почти 3 месяца ищут 20-летнего солдата



В Ростовской области пропал 20-летний солдат контрактной службы. Дениса Никитина перевели в Донской регион из Армении. Вот уже почти 3 месяца от него не поступает никаких сообщений. Родственники парня не опускают руки и продолжают искать Никиту.



По информации DonDay Новочеркасск, Денис подписал контракт на военную службу в 2017 году. До начала 2019 года он находился на территории 102-й военной базы России в Гюмри (Армения). Потом парень заболел и попал в госпиталь. Оттуда он постоянно звонил маме и рассказывал о своем здоровье. В одной из бесед Никита сообщил, что его переводят в Новочеркасск.



На самолете парень прилетел в Ростовскую область, однако по приезду его никто не встретил. Он снова сознавался с мамой и сказал, что один едет в Ростов, чтобы снять номер и переночевать. На следующий день он собрал вещи и отправился в Новочеркасск на поиски 150-й дивизии, в которую его перевели. Выяснилось, что часть находится в поселке Персионовском и, когда Никита добрался до нее, она была закрыта.



- Позвонил уже ночью и сказал, что арендовал квартиру в поселке за 7000 в месяц, где он переночует, и что у него осталось только 1,5 тысячи, - поделилась мама парня Надежда Никитина.



В последний раз они созванивались 23 февраля. Денис сказал, что направляется в часть. После этого о местонахождении парня ничего неизвестно.



- Мне позвонили 16 марта из Новочеркасска и сообщили, что мой сын так и не появлялся в части. Через две недели звонок поступил от военного следователя. Из разговора я поняла – на Дениса хотят возбудить уголовное дело за дезертирство, - рассказала мама пропавшего парня.



Выяснилось, что спустя почти месяц, 14 апреля телефон Никиты вдруг включился и незнакомый мужчины рассказал, что купил этот телефон в новочеркасском ломбарде.



Все это время родственники парня обзванивают больницы, поликлиники и военные части Ростовской области, но безрезультатно.



- Денису оставалось дослужить четыре месяца. Его хотят судить и грозят трибуналом. Верните мне сына, а потом судите! – чуть не плача признается маме Дениса.



Если вы располагается какой-либо информацией о местонахождении пропавшего Дениса Никитина, сообщите, пожалуйста, по телефону: 8-928-9-602-602 (WhatsApp).