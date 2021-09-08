Под Ростовом пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Под Ростовом, в Аксайском районе, пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Мероприятие состоится 11 сентября на улице улица Обсерваторной, 13, рядом с гипермаркетом «Ашан».В работе ярмарки также примут участие предприятия, прошедшие процедуру сертификации в системе «Сделано на Дону».Горожане смогут купить продукты по приемлемым ценам. В ассортименте будут овощи, фрукты, а также колбасная, мясная, молочная, птицеводческая, рыбная продукция, масло растительное, мёд, мучные, кондитерские, хлебобулочные изделия и другие товары от донских производителей.