Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Под Ростовом пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Под Ростовом пройдет сельскохозяйственная ярмарка
Под Ростовом, в Аксайском районе, пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Мероприятие состоится 11 сентября на улице улица Обсерваторной, 13, рядом с гипермаркетом «Ашан».

В работе ярмарки также примут участие предприятия, прошедшие процедуру сертификации в системе «Сделано на Дону».

Горожане смогут купить продукты по приемлемым ценам. В ассортименте будут овощи, фрукты, а также колбасная, мясная, молочная, птицеводческая, рыбная продукция, масло растительное, мёд, мучные, кондитерские, хлебобулочные изделия и другие товары от донских производителей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.