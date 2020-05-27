В Ростовской области под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся более восьми тысяч человек

Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в донском регионе находятся свыше восьми тысяч человек. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.По данным на 28 мая на Дону под наблюдением врачей пребывают 8 453 человека. Большинство из них (8 412 дончан) находятся на самоизоляции дома. Всего медики обследовали около 35 тысяч жителей Ростовской области. Сняты с медицинского наблюдения – более 27 тысяч человек.За весь период зафиксировано 4 287 случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области. Только за последние сутки к их числу присоединились еще 154 человека. Всего от COVID-19 скончались 35 человек.