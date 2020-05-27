Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся более восьми тысяч человек

В Ростовской области под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся более восьми тысяч человек
Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в донском регионе находятся свыше восьми тысяч человек. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

По данным на 28 мая на Дону под наблюдением врачей пребывают 8 453 человека. Большинство из них (8 412 дончан) находятся на самоизоляции дома. Всего медики обследовали около 35 тысяч жителей Ростовской области. Сняты с медицинского наблюдения – более 27 тысяч человек.

За весь период зафиксировано 4 287 случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области. Только за последние сутки к их числу присоединились еще 154 человека. Всего от COVID-19 скончались 35 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.