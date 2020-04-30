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Почти шесть тысяч человек на Дону находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса

Почти шесть тысяч человек на Дону находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса
В донском регионе почти шесть тысяч человек находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса. О данных на 3 мая сообщили в правительстве Ростовской области.

Так, под медицинским наблюдением на Дону находятся 5 706 граждан. Из них 5 668 дончан пребывают на самоизоляции дома. Наблюдение снято с 14,4 тысячи человек, а за весь период было охвачено более 21 тысячи человек.

Такие люди в основном являются контактировавшими с зараженными COVID-19. Кроме того, под наблюдение врачей попадают те, кто вернулся в Ростовскую область из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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