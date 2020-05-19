Под медицинским наблюдением в Ростовской области находятся более семи тысяч дончан

В донском регионе под наблюдением медиков из-за вируса COVID-19 находятся более семи тысяч человек. О данных на 20 мая сообщили в правительстве Ростовской области.Так, на Дону, врачи обследуют 7 212 человек. Большая часть из них (7 184 человека) находятся на самоизоляции дома. Количество пребывающих под медицинским наблюдением за сутки увеличилось на 147 дончан. За весь период обследованием было охвачено более 30 тысяч граждан.Всего в Ростовской области зафиксировано 2 784 человека, с выявленным COVID-19. За последние сутки коронавирус подхватили еще 139 дончан. Количество умерших от инфекции достигло 33 человека.