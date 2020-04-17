В Ростовской области из-за коронавируса под наблюдением врачей находится более двух тысяч человек

Под медицинское наблюдение из-за вируса COVID-19 находится более двух тысяч дончан. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.Так, по данным на 19 апреля, в донском регионе под наблюдением врачей находятся 2095 человек, 2083 из которых на самоизоляции по месту жительство. Всего снято с медицинского наблюдения 9907 человек.В настоящее время на Дону 232 человека заражены коронавирусом. Количество больных за последние сутки увеличилось на 35 человек. Большинство из них находятся в Ростове-на-Дону. Кроме того, диагноз подтвердили у семи человек из Зверево, пяти – из Новошахтинска, четыре – из Донецка, по два пациента в Новочеркасске и Верхнедонском районе, а также еще по одному в Тарасовском, Шахтах и Куйбышевском районах.