Под Азовом из-за крупного ландшафтного пожара загорелись три дома
В Ростовской области из-за крупного ландшафтного пожара загорелись три строения. Происшествие случилось 16 сентября в селе Александровке Азовского района.
Около полудня рядом с улицей Таганрогской загорелась сухая трава. Вскоре сильный ветер понес огонь к жилым кварталам. Пламя перебросилось на жилой дом, бесхозное строение и хозпостройку.
Общая площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров, сообщили в донском ГУ МЧС.
На месте ЧП работают порядка 30 спасателей, задействовано 10 единиц спецтехники.