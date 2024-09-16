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Под Азовом из-за крупного ландшафтного пожара загорелись три дома

Под Азовом из-за крупного ландшафтного пожара загорелись три дома
В Ростовской области из-за крупного ландшафтного пожара загорелись три строения. Происшествие случилось 16 сентября в селе Александровке Азовского района.

Около полудня рядом с улицей Таганрогской загорелась сухая трава. Вскоре сильный ветер понес огонь к жилым кварталам. Пламя перебросилось на жилой дом, бесхозное строение и хозпостройку.

Общая площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров, сообщили в донском ГУ МЧС.

На месте ЧП работают порядка 30 спасателей, задействовано 10 единиц спецтехники.
Фото для иллюстрации: ГУ МЧС по Ростовской области
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