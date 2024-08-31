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Площадь пожара в Мясниковском районе увеличилась до 2300 квадратных метров

Площадь пожара в Мясниковском районе увеличилась до 2300 квадратных метров
В Ростовской области более пяти часов не могут потушить крупный пожар в Мясниковском районе. Огонь охватил порядка 2 300 квадратных метров.

Около полудня 31 августа рядом с хутором Султан-Салы загорелась сухая растительность. Ветер понес пламя к населенному пункту. На улице Первомайской огонь перебросился на три хозяйственные постройки и один частный дом.

Со стихией продолжают бороться около 30 спасателей, задействовано порядка 10 единиц техники. В региональном ГУ МЧС заявили о ликвидации открытого горения. Работы по тушению продолжаются.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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