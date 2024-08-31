Площадь пожара в Мясниковском районе увеличилась до 2300 квадратных метров

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области более пяти часов не могут потушить крупный пожар в Мясниковском районе. Огонь охватил порядка 2 300 квадратных метров.Около полудня 31 августа рядом с хутором Султан-Салы загорелась сухая растительность. Ветер понес пламя к населенному пункту. На улице Первомайской огонь перебросился на три хозяйственные постройки и один частный дом.Со стихией продолжают бороться около 30 спасателей, задействовано порядка 10 единиц техники. В региональном ГУ МЧС заявили о ликвидации открытого горения. Работы по тушению продолжаются.