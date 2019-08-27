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Появилось видео крупного ландшафтного пожара в Ростовской области

Появилось видео крупного ландшафтного пожара в Ростовской области
Появилась запись масштабного пожара в Азовском районе Ростовской области. Происшествие случилось 30 августа в хуторе Усть-Койсуг.

Сообщение о загорании поступило примерно в 16 часов. Около 20 часов стало известно, что площадь пожара составляет 15 000 квадратных метров.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что с огнём борются 40 человек и 14 единиц техники. Из них от МЧС — 33 человека и 10 единиц техники. Угрозы населённым пунктам нет. Спустя пять часов после возгорания пожар пока не удалось потушить.

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