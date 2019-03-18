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Почти 2 000 жителей Ростовской области оказались ВИЧ-инфицированными

Почти 2 000 жителей Ростовской области оказались ВИЧ-инфицированными
В Ростовской области выявлено 1 980 случаев ВИЧ-инфекции. Об этом сообщили на сайте областного правительства 19 марта.

В сообщении сказано, что показатель заболеваемости по итогам 2018 года составляет 46,9 человека на 100 тысяч населения. В 2017 году инфекция была обнаружен у 1 972 жителей.

Возраст большинства из вновь выявленных пациентов составляет от 31 года до 50 лет.

- Донской регион занимает 46-е место среди субъектов страны по уровню заболеваемости, - добавила министр здравоохранения области Татьяна Быковская.

По поражённости ВИЧ-инфекцией область находится на 51-м месте.

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