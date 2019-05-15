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В Ростовской области проживают более 15 тысяч ВИЧ-инфицированных

В Ростовской области проживают более 15 тысяч ВИЧ-инфицированных
Фото: Анти-спид27.рф
На Дону проживают 15 350 ВИЧ-инфицированных. Такие данные озвучила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская накануне Всемирного дня памяти жертв СПИДа, который проводится 19 мая.

По её словам, донской регион относится к территориям со средним уровнем распространенности ВИЧ-инфекции.
- Область занимает 46-е место среди регионов страны по заболеваемости и 51-е место по пораженности ВИЧ-инфекцией населения региона, - добавила Татьяна Быковская.

В Ростовской области ежегодно тест на ВИЧ проходят около миллиона жителей. В 2018 году выявлено 1 980 инфицированных жителей области. Почти 70% вновь выявленных пациентов в возрасте от 31 до 50 лет.

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