С акцентом на COVID-19: модные головные уборы на зиму-2020-2021

Поговорка «Ноги нужно держать в тепле, а голову — в холоде» перестаёт работать, когда за окном температура воздуха опускается ниже нуля. Но с детства так повелось, что шапки особым спросом не пользуются: девушки не хотят испортить прическу, а подростки считают этот головной убор немодным. Но этот миф давно развеяли стилисты и лучшие модные дома мира.Стилист подобрала ТОП-5 трендов, которые не только согреют, но и украсят вашу голову.Одной из самых модных вещей этой зимой стала шапка бани. На смену гладкости пришла рельефность, интересная вязка ярких цветов, украшенная разными аппликациями и нашивками в качестве акцента.Не менее актуальными в зимний период оказались панама, а также кепи и береты. Причём ни один модник не ошибётся в выборе этого головного убора, ведь шикарно будет выглядеть абсолютно любой фасон - с короткими полями и с широкими, с завязками и без них, однотонные и с принтом.Следующий вид головного убора как никогда впишется в современный контекст пандемии коронавируса. Балаклавы, шапки с вуалью и забрало отгородят вас от окружающего мира и защитят от опасного вируса.Шапки можно заменить шарфом, снудом, капюшоном, платком.Актуальными остаются бейсболки и рыбацкие шляпы. Последние отличаются очень длинными полями, закрывающими лицо. Они выполнены из различных материалов: атласные, фетровые, твидовые, на любой вкус и цвет. Из самого последнего, необычного и оригинального в мире моды - кепки с держателем для сигареты. Такого мы ещё не видели.