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Ростов вошёл в десятку самых коррумпированных городов России

Ростов вошёл в десятку самых коррумпированных городов России
Фото: Правозащита38.рф

В донской столице по-прежнему один из самых высоких уровней коррупции в стране. Это подтверждают результаты опроса, проведённого маркетинговым агентством Zoom Market.

По результатам исследования, Ростов вошёл в десятку самых коррумпированных городов России. В опросе приняли участие 3 600 человек из 30 городов. Респондентам задавали три вопроса: приходилось ли им давать взятку сотрудникам госучреждений, как часто они это делали, и когда был последний раз.

По итогам интервью Ростов занял десятое место в рейтинге. Ближайшая региональная столица - Краснодар - оказался только на 21-й строчке. Возглавили рейтинг Махачкала, Нальчик и Владивосток. Наименее коррумпированным городом стал Киров.

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