Ростов вошёл в десятку самых коррумпированных городов России



Фото: Правозащита38.рф



В донской столице по-прежнему один из самых высоких уровней коррупции в стране. Это подтверждают результаты опроса, проведённого маркетинговым агентством Zoom Market.



По результатам исследования, Ростов вошёл в десятку самых коррумпированных городов России. В опросе приняли участие 3 600 человек из 30 городов. Респондентам задавали три вопроса: приходилось ли им давать взятку сотрудникам госучреждений, как часто они это делали, и когда был последний раз.



По итогам интервью Ростов занял десятое место в рейтинге. Ближайшая региональная столица - Краснодар - оказался только на 21-й строчке. Возглавили рейтинг Махачкала, Нальчик и Владивосток. Наименее коррумпированным городом стал Киров.