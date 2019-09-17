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Ростов вошел в двадцатку самых высокомерных российских городов

Ростов вошел в двадцатку самых высокомерных российских городов
Ростов-на-Дону вошел в двадцатку самых высокомерных городов России. Федеральный социологический опрос среди жителей 25 городов в сентябре этого года провело маркетинговое агентство Zoom Market.

Донская столица обошла по надменности Брянск, Челябинск, Саратов, Хабаровск, Саранск, Липецк и Иваново. 120 ростовчан опросили с помощью личных интервью из шести вопросов. Интересно, что на прямой вопрос: «Считаете ли вы себя высокомерным?» 93% респондентов ответили «нет».

По мнению эксперта Андрея Штырова, высокомерие обычно говорит о двух взаимосвязанных вещах: нестабильной самооценке и зависимости от чужой оценки. Однако оно может стать и последствием внушительных достижений человека.

Всего в опросе участвовали три тысячи респондентов из 25 городов РФ. Лидерами в высокомерии стали Воронеж, Санкт-Петербург и Казань.

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