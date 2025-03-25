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В Ростове после атаки дронов в доме на Горсоветской начали менять окна

В Ростове после атаки дронов в доме на Горсоветской начали менять окна
В Ростове-на-Дону после атаки беспилотников в доме на Горсоветской начали замену окон. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Александр Скрябин 24 марта.

Напомним, в результате падения обломков БПЛА на Горсоветской в Ростове повреждены фасад дома и семь квартир.

После этого людей эвакуировали. В администрации Пролетарского района создали оперативный штаб из-за ЧП. Для горожан выделили маневренное жилье, а поврежденные квартиры обещали восстановить.

- Сегодня в семи квартирах были заменены поврежденные стеклопакеты. Завтра данная работа продолжится, - сказано в сообщении.
Фото: ТГ-канал Александра Скрябина.
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