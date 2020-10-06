По количеству заболевших лидируют жители Ростовской области старше 46 лет

Среди новых заболевших в Ростовской области люди от 46 лет оказались на первом месте. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 8 октября опасным вирусом заразился 261 дончанин. Большую часть инфицированных составили люди от 46 до 65 лет - 103 человека (39,5%). Среди граждан от 18 до 45 лет коронавирус выявили у 83 человек, что составило 31,8%. Опасный вирус коснулся и пенсионеров от 66 до 79 лет - специалисты зафиксировали 44 случая заражения у дончан этой возрастной категории (16,9%).Также коронавирусом заболели 21 ребенок (8%) и 10 пожилых людей старше 80 лет (3,8%).К счастью, за минувшие сутки новых случаев смерти от инфекции не зафиксировано, однако за период пандемии жертвами стали уже 559 жителей Ростовской области.