В Ростовской области люди старше 46 лет стали лидерами по числу новых заражений коронавирусом
Большую часть инфицированных коронавирусом на Дону составили люди старше 46 лет. Об этом сообщило региональное правительство.
По состоянию на 5 октября зафиксировано 23 049 жителей Ростовской области с диагнозом «коронавирус». Из них 244 человека заболели за минувшие сутки.
Большинством заболевших оказались люди от 46 до 65 лет - 111 дончан (45,5%). На втором месте по-прежнему остаются люди в возрасте от 18 до 45 лет - 69 случаев заражения (28,3%). Пенсионеры от 66 до 79 лет составили 17,2% больных коронавирусом - 42 человека. Среди пожилых людей старше 80 лет зафиксировано 16 инфицированных (6,5%). Случаев заражения несовершеннолетних меньше всего - шесть (2,5%).