Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области люди старше 46 лет стали лидерами по числу новых заражений коронавирусом

В Ростовской области люди старше 46 лет стали лидерами по числу новых заражений коронавирусом
Большую часть инфицированных коронавирусом на Дону составили люди старше 46 лет. Об этом сообщило региональное правительство.

По состоянию на 5 октября зафиксировано 23 049 жителей Ростовской области с диагнозом «коронавирус». Из них 244 человека заболели за минувшие сутки.

Большинством заболевших оказались люди от 46 до 65 лет - 111 дончан (45,5%). На втором месте по-прежнему остаются люди в возрасте от 18 до 45 лет - 69 случаев заражения (28,3%). Пенсионеры от 66 до 79 лет составили 17,2% больных коронавирусом - 42 человека. Среди пожилых людей старше 80 лет зафиксировано 16 инфицированных (6,5%). Случаев заражения несовершеннолетних меньше всего - шесть (2,5%).

Теги: COVID-19 COVID-19 в Ростовской области

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.