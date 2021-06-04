Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

По дороге в Ростовскую область без вести пропал 55-летний мужчина

По дороге в Ростовскую область без вести пропал 55-летний мужчина
В Ростовской области разыскивают 55-летнего мужчину, пропавшего без вести. О местонахождении Сергея Разогреева ничего не известно больше месяца.

Последний раз его видели 4 мая. Тогда мужчина отправлялся в донской регион из Московской области. На звонки родных Сергей не отвечал, поэтому они забили тревогу. Родственники написали заявление в полицию, но найти мужчину не удалось. К поискам подключились волонтеры.

У пропавшего черные, с сединой, волосы, карие глаза. Рост составляет 195 сантиметров, телосложение худощавое.

Если вы видели Сергея Разогреева или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.