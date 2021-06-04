По дороге в Ростовскую область без вести пропал 55-летний мужчина

В Ростовской области разыскивают 55-летнего мужчину, пропавшего без вести. О местонахождении Сергея Разогреева ничего не известно больше месяца.Последний раз его видели 4 мая. Тогда мужчина отправлялся в донской регион из Московской области. На звонки родных Сергей не отвечал, поэтому они забили тревогу. Родственники написали заявление в полицию, но найти мужчину не удалось. К поискам подключились волонтеры.У пропавшего черные, с сединой, волосы, карие глаза. Рост составляет 195 сантиметров, телосложение худощавое.Если вы видели Сергея Разогреева или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.