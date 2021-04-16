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В Ростове полиция разыскивает пропавшего без вести 37-летнего мужчину

В Ростове полиция разыскивает пропавшего без вести 37-летнего мужчину
В Ростове полиция продолжает поиски 37-летнего местного жителя. О местонахождении Алексея Станева ничего не известно почти два месяца.

Мужчина ушел из дома 2 марта и с тех пор не вернулся. Обеспокоенные родственники забили тревогу. Они тут же написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ. Не исключено, что Алексей мог стать жертвой преступления.

На вид мужчине - около 35-37 лет. У пропавшего короткие светло-русые волосы, зеленые глаза, плотное телосложение. Рост Алексея составляет порядка 175 сантиметров. Последний раз ростовчанина видели в светлых джинсах, туфлях, темной зимней куртке и такого же цвета шапке.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Алексея Станева, сообщите об этом по номеру: 8 (863) 249-20-60.

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