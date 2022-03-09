По дороге из Батайска в Ростов изменится схема движения

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

На трассе из Батайска в Ростов изменится схема движения транспорта. Речь идет об участке на 6-м километре автодороги А-135. Нововведения начнут действовать 12 марта.По информации ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, изменения появятся из-за строительства нового путепровода. Сейчас там будут проводить работы по монтажу балок. Чтобы обеспечить безопасность водителей, движение переключат на уже построенные полосы. При этом останутся задействованы так же четыре полосы.Работы продлятся около 10 дней. Автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными в зоне ведения работ.Напомним, что второй этап реконструкции Южного подъезда к Ростову-на-Дону начался в 2019 году и завершится в этом дорожно-строительном сезоне – на год раньше запланированного срока. Сейчас общая готовность участка составляет порядка 73%. Объект входит в проект по созданию Ростовского транспортного кольца.