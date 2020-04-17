Схема движения на всех подъездах к Ростову изменится из-за проверок
На всех подъездах к Ростову из-за проверок с 21 апреля изменится схема движения. Об этом сообщает ФКУ «Упрдор Москва – Волгоград».
Теперь въехать в донскую столицу можно будет только по двум полосам трасс А-135 – подъездная дорога к Ростову от М-4 «Дон» и А-280 «Ростов – Таганрог – граница с Украиной».
Левая полоса будет предназначена для проверки на постах ГИБДД водителей с ростовскими госномерами, а правая – для грузовиков с номерами других регионов.
Посты ГИБДД расположены на дорогах:
• А-135 (южный подъезд) – км 6 + 50;
• А-135 (северный подъезд) – км 0 + 800;
• А-135 (западный подъезд) – км 0;
• А-280 – км 5 + 670.
Напомним, проверочные мероприятия на въездах в Ростов на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований будут проходить до особого распоряжения.