На Южном подъезде к Ростову изменится схема движения транспорта

На Южном подъезде к Ростову-на-Дону изменится схема движения транспорта. Нововведения будут действовать 19 и 20 апреля на участке с 4-го по 5-й километр автодороги А135, информирует управление федеральных автодорог Москва – Волгоград.– 19 апреля от разворота до пойменного моста откроют две построенные полосы в направлении Ростов – Батайск;– 20 апреля после обеда будет перекрыт старый участок дороги, транспорт из Батайска пойдет по оставшимся двум полосам новой дороги.Таким образом, на вышеуказанном отрезке трассы поток автомобилей будет полностью смещен на новые четыре полосы.Ограничения в данном случае необходимы, чтобы освободить от транспорта старый участок дороги и начать там реконструкцию.