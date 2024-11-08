В Ростове с начала года ликвидировали более 400 тысяч кубометров стихийного мусора
В администрации Ростова-на-Дону глава администрации Алексей Логвиненко провел совещание с участием прокурора города Олега Фрикеля. Обсудили тему ликвидации свалочных очагов вокруг контейнерных площадок. Этот вопрос находится на особом контроле администрации.
В единый тариф регоператора не входит уборка мусора, который скапливается вокруг контейнеров. Все, что образуется рядом с мусорными баками вывозится за счет бюджета в рамках муниципального контракта.
С начала года в Ростове собрали и вывезли более 400 тыс. куб.м. отходов. Эта цифра уже значительно больше, чем за весь 2023 год - чуть более 380 тыс. куб.м.Такой объем можно сравнить с огромным цилиндрическим резервуаром для нефтепродуктов высотой более семи метров.
Среди основных причин образования свалочных очагов вокруг контейнеров – недостаточная кратность вывоза крупногабаритных отходов, деятельность так называемых «серых возчиков» и несознательность некоторых граждан.
На борьбу со свалочными очагами город ежегодно тратит огромные средства. По данным Департамента ЖКХ и энергетики города, в этом году на ликвидацию стихийного мусора направлено порядка 400 миллионов бюджетных рублей.
По словам Алексея Логвиненко, выделяемые на борьбу со стихийным мусором деньги город мог бы потратить более эффективно: на благоустройство дворов, строительство детских и спортивных площадок, ремонт школ:
Помимо этого, для улучшения санитарного состояния города ведется постоянная работа по обновлению контейнеров и увеличению числа контейнерных площадок, расположенных на муниципальной земле.