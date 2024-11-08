В Ростове с начала года ликвидировали более 400 тысяч кубометров стихийного мусора

- Прошу бережнее относиться к нашему любимому городу, не пользоваться услугами «серых возчиков» и выбрасывать мусор только в специально отведенных для этих целей местах! - обратился к жителям Ростова глава администрации.

Фото: Администрация Ростова.

В администрации Ростова-на-Дону глава администрации Алексей Логвиненко провел совещание с участием прокурора города Олега Фрикеля. Обсудили тему ликвидации свалочных очагов вокруг контейнерных площадок. Этот вопрос находится на особом контроле администрации.В единый тариф регоператора не входит уборка мусора, который скапливается вокруг контейнеров. Все, что образуется рядом с мусорными баками вывозится за счет бюджета в рамках муниципального контракта.С начала года в Ростове собрали и вывезли более 400 тыс. куб.м. отходов. Эта цифра уже значительно больше, чем за весь 2023 год - чуть более 380 тыс. куб.м.Такой объем можно сравнить с огромным цилиндрическим резервуаром для нефтепродуктов высотой более семи метров.Среди основных причин образования свалочных очагов вокруг контейнеров – недостаточная кратность вывоза крупногабаритных отходов, деятельность так называемых «серых возчиков» и несознательность некоторых граждан.На борьбу со свалочными очагами город ежегодно тратит огромные средства. По данным Департамента ЖКХ и энергетики города, в этом году на ликвидацию стихийного мусора направлено порядка 400 миллионов бюджетных рублей.По словам Алексея Логвиненко, выделяемые на борьбу со стихийным мусором деньги город мог бы потратить более эффективно: на благоустройство дворов, строительство детских и спортивных площадок, ремонт школ:Помимо этого, для улучшения санитарного состояния города ведется постоянная работа по обновлению контейнеров и увеличению числа контейнерных площадок, расположенных на муниципальной земле.