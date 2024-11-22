В парке Чуковского в Ростове стихийную свалку устроили «серые» возчики

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В парке имени Чуковского в Ростове-на-Дону с 2019 года скапливается огромное количество мусора. Местные жители неоднократно жаловались, но проблема не решалась. После публикации материала на Donday администрация Октябрьского района дала разъяснение.Оказалось, что решить проблему сложно из-за нелегальных перевозчиков. Каждый день в парк приезжают машины, которые привозят мусор. Их не останавливают ни прохожие, ни запреты на выброс мусора в неположенном месте. Все попытки борьбы с недобросовестными работниками пока безуспешны.Проблема нелегальных перевозчиков мусора в Ростове-на-Дону стоит остро. С начала года из города вывезли около 400 тысяч кубических метров отходов. Одной из основных причин появления стихийных свалок стала работа нелегальных перевозчиков.Администрация района сообщила, что работает над устранением свалки, которая копилась в парке более пяти лет. Планируется установить ограждения, чтобы предотвратить работу нелегальных перевозчиков.