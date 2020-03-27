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Пять человек ждут подтверждения теста на коронавирус в Ростовской области

Пять человек ждут подтверждения теста на коронавирус в Ростовской области
В Ростовской области еще пять человек ждут дополнительного подтверждения теста на коронавирус. Об этом 29 марта сообщили в правительстве региона.

По состоянию на 29 марта число заболевших коронавирусом на Дону не выросло. Под медицинским наблюдением находятся 4 335 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 4 290 человек. Запас тест-систем рассчитан на четыре тысячи человек.

Напомним, в Ростовской области официально подтверждено два случая заражения коронавирусом. Это ростовчанка, которая вернулась из Таиланда, и 19-летний азовчанин. Молодой человек прилетел из Франции.

Жителям Ростовской области врачи-вирусологи рекомендуют не выходить на улицу и минимизировать контакты с людьми, особенно с пенсионерами.

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