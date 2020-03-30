На Дону более 4 тысяч человек остаются под наблюдением из-за коронавируса



В Ростовской области под медицинским наблюдением находятся 4 382 человека. Об этом 1 апреля сообщили в правительстве региона. За минувшие сутки количество людей, за чьим состоянием наблюдают медики, сократилось на 77. Из 4 382 людей в больнице находятся 35 человек, остальные - дома.



На сегодняшний день в Ростовской области зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом: четыре — в Ростове-на-Дону, один — в Азове. Ещё три человека ждут результатов из референс-центра. По данным Роспотребнадзора, все случаи заболевания и подозрения на коронавирус выявлены у людей, приехавших из-за рубежа. Только один из пациентов, ожидающих результатов, не покидал территорию России. Всего за период пандемии провели 1 924 теста на новую инфекцию.



Напомним, с 31 марта в области действует режим самоизоляции.