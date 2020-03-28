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Из-за коронавируса под наблюдением медиков находятся 4 359 жителей Ростовской области

Из-за коронавируса под наблюдением медиков находятся 4 359 жителей Ростовской области
В Ростовской области за сутки увеличилось количество людей, находящихся под медицинским наблюдением. По состоянию на 10 часов утра 30 марта врачи следят за состоянием здоровья 4 359 человек, из них 4 313 находятся по месту жительства. Об этом сообщили в областном правительстве.

Сутками ранее эта цифра составляла 4 335 человек. Стоит отметить, что в этот раз количество людей, помещённых под наблюдение, не сильно выросло, тогда как ранее каждый день оно увеличивалось на сотни. С серьёзным подозрением на коронавирус госпитализированы пять человек. Сейчас медики ждут результатов анализов, которые были отправлены в референс-центр.

Напомним, на данный момент в Ростовской области зарегистрировано два случая заболевания. Коронавирус подтвердился у 29-летней туристки из Таиланда и 19-летнего парня, вернувшегося из Франции.

Теги: пандемия коронавирус коронавирус в Ростове-на-Дону

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