На Дону под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся почти 4,5 тысячи человек



В Ростовской области под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 4 459 человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора по состоянию на 10 часов утра 31 марта.



Пять человек находятся под серьёзным подозрением. Как пояснили в ведомстве, это означает, что экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат. Однако все положительные тесты должны получить подтверждение референс-центрами Москвы либо Новосибирска, только после этого случаи заболевания попадают в официальную статистику. Пока подтверждения по этим пяти случаям не поступали. Стоит отметить, что далеко не всегда предварительное положительное заключение местной лаборатории подтверждается референс-центром.

- Из 4 459 человек, которые состоят под медицинским наблюдением, 4 411 человек находятся по месту жительства, - сообщили в правительстве Ростовской области.



В обсерваторе на базе детской городской больницы № 2 Ростова-на-Дону находятся на карантине 15 человек.



По-прежнему в Ростовской области зарегистрированы два пациента с COVID-19. Коронавирус выявили у девушки, прибывшей из Таиланда, и молодого человека, вернувшегося из Франции.