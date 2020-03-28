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На Дону под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся почти 4,5 тысячи человек

На Дону под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся почти 4,5 тысячи человек
В Ростовской области под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 4 459 человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора по состоянию на 10 часов утра 31 марта.

Пять человек находятся под серьёзным подозрением. Как пояснили в ведомстве, это означает, что экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат. Однако все положительные тесты должны получить подтверждение референс-центрами Москвы либо Новосибирска, только после этого случаи заболевания попадают в официальную статистику. Пока подтверждения по этим пяти случаям не поступали. Стоит отметить, что далеко не всегда предварительное положительное заключение местной лаборатории подтверждается референс-центром.
- Из 4 459 человек, которые состоят под медицинским наблюдением, 4 411 человек находятся по месту жительства, - сообщили в правительстве Ростовской области.

В обсерваторе на базе детской городской больницы № 2 Ростова-на-Дону находятся на карантине 15 человек.

По-прежнему в Ростовской области зарегистрированы два пациента с COVID-19. Коронавирус выявили у девушки, прибывшей из Таиланда, и молодого человека, вернувшегося из Франции.

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