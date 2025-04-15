Первый заместитель главы города Шахт Владимир Петров покидает занимаемую должность

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Согласно информации, опубликованной новостным ресурсом «К вашим услугам», первый заместитель главы администрации города Шахты Владимир Петров покидает занимаемую должность.Владимир Петров сообщил, что его увольнение запланировано на 24 апреля. Причины, побудившие его принять такое решение, а также будущие карьерные перспективы чиновник не прокомментировал.С 1992 года Владимир Петров занимал руководящие позиции в различных строительных организациях. В 2017 году он начал свою деятельность в администрации города Шахты в должности заместителя главы, ответственного за строительную отрасль.В 2019 году Владимир Петров возглавил Ростовский областной фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. В 2023 году он был назначен на должность первого заместителя главы администрации города Шахты.Информация о том, кто станет его преемником, на данный момент отсутствует.