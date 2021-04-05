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В Шахтинской администрации назначили нового заместителя главы

В Шахтинской администрации назначили нового заместителя главы

В администрации города Шахты назначили нового заместителя главы. Его представили на заседании 6 апреля.

Пост занял 64-летний Владимир Чвыкалов. Раннее мужчина занимал должность советника главы города Андрея Ковалева. Их часто видели вместе на различных мероприятиях.

Теперь в круг обязанностей Владимира будет входить организация охранной деятельности общественного порядка. Также ему предстоит общаться с различными федеральными службами. Но скорее всего мужчине это не представит сложности, ведь он и сам начинал свою карьеру в правоохранительных органах в Усть-Донецке.

Позже Владимир Чвыкалов начал возглавлять ГАИ города Шахты. С 2013 года ушел на пенсию и преподавал в ДГТУ на юридическом факультете.

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