На должность и.о. главы администрации Шахт назначен Владимир Петров

Фото: Администрация города Шахты

На должность исполняющего обязанности главы администрации Шахт был назначен Владимир Петров. Об этом рассказали в администрации города 30 октября.С 1 ноября он приступит к выполнению своих обязанностей в качестве исполняющего обязанности главы администрации города.До своего последнего назначения Владимир Петров работал заместителем главы администрации города Шахты. Он был назначен на эту должность в 2023 году. Примечательно, что это уже второй его опыт в этой роли. В 2017 году он уже занимал аналогичный пост под руководством Игоря Медведева.В 2020 году Владимир Петров получил повышение и был назначен генеральным директором некоммерческой организации «Ростовский областной фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».31 октября депутаты города единогласно приняли отставку главы администрации Шахт Андрея Горцевского. По всей видимости, он решил уйти по собственному желанию, возможно, из-за проблем со здоровьем.