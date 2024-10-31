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На должность и.о. главы администрации Шахт назначен Владимир Петров

На должность и.о. главы администрации Шахт назначен Владимир Петров
На должность исполняющего обязанности главы администрации Шахт был назначен Владимир Петров. Об этом рассказали в администрации города 30 октября.

С 1 ноября он приступит к выполнению своих обязанностей в качестве исполняющего обязанности главы администрации города.

До своего последнего назначения Владимир Петров работал заместителем главы администрации города Шахты. Он был назначен на эту должность в 2023 году. Примечательно, что это уже второй его опыт в этой роли. В 2017 году он уже занимал аналогичный пост под руководством Игоря Медведева.

В 2020 году Владимир Петров получил повышение и был назначен генеральным директором некоммерческой организации «Ростовский областной фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».

31 октября депутаты города единогласно приняли отставку главы администрации Шахт Андрея Горцевского. По всей видимости, он решил уйти по собственному желанию, возможно, из-за проблем со здоровьем.
Фото: Администрация города Шахты
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