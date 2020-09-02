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Первые сентябрьские выходные в Ростове будут пасмурными

Первые сентябрьские выходные в Ростове будут пасмурными
Синоптики ростовского отделения Гидрометцентра прогнозируют пасмурную, дождливую и ветренную погоду в ближайшие три дня. Столбики термометров опустятся до 27 градусов выше нуля.

В пятницу, 4 сентября, температура воздуха все еще будет «летней» (+33 градуса), но постепенно пойдет на спад. Осадков не ожидается. Скорость восточного ветра – семь метров в секунду.

В субботу, 5 сентября, прогнозируется дождь. Столбик термометра опустится до +29 градусов. Скорость и направление ветра не изменятся.

В воскресенье, 6 сентября, также будет облачно, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха будет комфортной – 27 градусов выше нуля. Ветер незначительно утихнет, до четырех метров в секунду, но не изменит своего направления.

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