Первые сентябрьские выходные в Ростове будут пасмурными

Синоптики ростовского отделения Гидрометцентра прогнозируют пасмурную, дождливую и ветренную погоду в ближайшие три дня. Столбики термометров опустятся до 27 градусов выше нуля.В пятницу,, температура воздуха все еще будет «летней» (+33 градуса), но постепенно пойдет на спад. Осадков не ожидается. Скорость восточного ветра – семь метров в секунду.В субботу,, прогнозируется дождь. Столбик термометра опустится до +29 градусов. Скорость и направление ветра не изменятся.В воскресенье,, также будет облачно, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха будет комфортной – 27 градусов выше нуля. Ветер незначительно утихнет, до четырех метров в секунду, но не изменит своего направления.