Последние августовские выходные на Дону будут облачными

Последние выходные августа на Дону будут облачными. Актуальный на ближайшие три дня прогноз погоды составили синоптики Ростовского отделения гидрометцентра.В пятницу,, температура воздуха будет комфортной – 28 градусов выше нуля. День будет облачным, возможен кратковременный дождь. Скорость юго-западного ветра – пять метров в секунду.В субботу,, температура будет аналогичной. Ожидается небольшая облачность, но без осадков. Скорость западного ветра – два метра в секунду.В воскресенье,, столбики термометров поднимутся до +32 градусов. Будет также облачно, но дождя не предвидится. Ветер будет дуть со скоростью четыре метра в секунду.