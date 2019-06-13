На средневековом сосуде азовские археологи обнаружили редкий след от верёвки



В Азове при раскопках археологи нашли кувшин с необычным следом. Отпечаток верёвки был обнаружен на фрагменте тарного сосуда.



Как рассказал завотделом археологии Андрей Масловский, с помощью верёвки древние жители измеряли соответствие изделия неким стандартам. Таким простым способом можно было узнать длину окружности сосуда и его диаметр. Достаточно было лишь знать нужную формулу для расчётов.



- Такие отпечатки встречаются нечасто, - добавил учёный. - Как правило, верёвки просто не оставляли следа. Ещё есть предположение, что не все мастера знали подобный способ измерения.



На экспозиции Азовского музея-заповедника уже есть несколько амфор с подобными следами. Андрей Николаевич отметил, что так называемые ГОСТы зачастую не соблюдались в 14-м веке. Например, на некоторых сосудах можно увидеть вмятины, из-за которых в кувшин могли недолить около 200 граммов жидкости.

