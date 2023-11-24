Актер Павел Деревянко стал фигурантом уголовного дела

Фото: социальные сети Павла Деревянко

Известный уроженец Таганрога Павел Деревянко стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Артиста признали потерпевшем в деле о махинациях с криптовалютой.В социальных сетях артист опубликовал пресс-релиз от своих адвокатов. Юристы рассказали, каким образом у Павла образовались многомиллионные долги.Согласно опубликованной информации, в 2021 году актер познакомился с человеком, который позиционировал себя как криптобизнесмен. Через какое-то время они сдружились. Деревянко решил подзаработать и инвестировал сбережения в проект нового товарища.Спустя время он вновь вложил средства, но уже не свои, а банка. Для этого актер взял кредиты на 56 миллионов рублей. После он по незнанию подписал еще несколько договоров займа, но уже на 150 миллионов рублей, в которых кредитором выступал друг бизнесмена.Когда все средства ушли в проект, с актера начали требовать вернуть долг с процентами. Деревянко понял, что стал жертвой обмана, и обратился к правоохранителям. Стражи порядка возбудили уголовное дело, в котором известный таганрожец стал потерпевшим.