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Актер Павел Деревянко стал фигурантом уголовного дела

Актер Павел Деревянко стал фигурантом уголовного дела
Известный уроженец Таганрога Павел Деревянко стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Артиста признали потерпевшем в деле о махинациях с криптовалютой.

В социальных сетях артист опубликовал пресс-релиз от своих адвокатов. Юристы рассказали, каким образом у Павла образовались многомиллионные долги.

Согласно опубликованной информации, в 2021 году актер познакомился с человеком, который позиционировал себя как криптобизнесмен. Через какое-то время они сдружились. Деревянко решил подзаработать и инвестировал сбережения в проект нового товарища.

Спустя время он вновь вложил средства, но уже не свои, а банка. Для этого актер взял кредиты на 56 миллионов рублей. После он по незнанию подписал еще несколько договоров займа, но уже на 150 миллионов рублей, в которых кредитором выступал друг бизнесмена.

Когда все средства ушли в проект, с актера начали требовать вернуть долг с процентами. Деревянко понял, что стал жертвой обмана, и обратился к правоохранителям. Стражи порядка возбудили уголовное дело, в котором известный таганрожец стал потерпевшим.
Фото: социальные сети Павла Деревянко
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