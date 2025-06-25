Актер Павел Деревянко похвастался голым торсом

Фото: СоцСети

Актер театра и кино Павел Деревянко показал обнаженный торс. Снимки он опубликовал 24 июня в соцсетях.Актер показал видео из спортзала. Там он проводит очередную тренировку. Упражнения Деревянко решил провести с голым торсом. Судя по кадрам, он находится в хорошей форме.Павел Деревянко – уроженец города Таганрога Ростовской области. Он является российским актером театра, кино и телевидения. В свои 48 лет Павел находится в хорошей физической форме. Он занимается спортом и старается правильно питаться. Также сейчас актер находится в отношениях с молодой Зоей Фуць. Ей всего 34 года.