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Актер Павел Деревянко похвастался голым торсом

Актер Павел Деревянко похвастался голым торсом
Актер театра и кино Павел Деревянко показал обнаженный торс. Снимки он опубликовал 24 июня в соцсетях.

Актер показал видео из спортзала. Там он проводит очередную тренировку. Упражнения Деревянко решил провести с голым торсом. Судя по кадрам, он находится в хорошей форме.

Павел Деревянко – уроженец города Таганрога Ростовской области. Он является российским актером театра, кино и телевидения. В свои 48 лет Павел находится в хорошей физической форме. Он занимается спортом и старается правильно питаться. Также сейчас актер находится в отношениях с молодой Зоей Фуць. Ей всего 34 года.
Фото: СоцСети
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