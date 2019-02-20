Таганрожец Павел Деревянко строит дачу на Алтае



Уроженец Таганрога Павел Деревянко рассказал, что строит дачу на Алтае. Он купил участок земли на живописных Каракольских озёрах, расположенных прямо в горах. Дом появится у самого красивого Седьмого озера.



Не так давно актёр вместе с приятелем ездил в этот великолепный край, чтобы насладиться горным воздухом. Зарядившись невероятной энергией этих мест, Павел понял, что хочет бывать здесь как можно чаще. Объездив несколько районов, он выбрал тот, который пришёлся ему по душе.



- Это место абсолютно нереальное, необыкновенное… Когда поднялись на самую вершину, сразу понял, что больше искать не буду, всё! Оно! Нашёл! - делится Деревянко.



На страничке в «Инстаграме» он поделился кадрами того вида, который будет открываться из его окна. От красоты действительно захватывает дух. Павел сообщил, что хочет построить что-то вроде избушки лесника из кедра, с окнами «в пол» и, конечно, с камином.



