На выходных в Ростовской области потеплеет до +16



Выходные в Ростовской области будут теплыми, но ветреными. Синоптики Ростовского гидрометцентра прогнозируют до 16 градусов выше нуля.



В пятницу, 27 марта, будет облачно, с прояснениями, но без осадков. Термометры покажут +16 градусов. Восточный ветер усилится до 8 метров в секунду.



В субботу, 28 марта, будет также облачно, с прояснениями и без осадков. Температура воздуха составит 16 градусов выше нуля. Скорость восточного ветра останется прежней – 8 метров в секунду.



В воскресенье, 29 марта, сохранится облачность, осадков не ожидается. Столбики термометров незначительно опустятся – до 15 градусов выше нуля. Восточный ветер будет дуть со скоростью 6 метров в секунду.



Напомним, следующая неделя, с 28 марта по 5 апреля, в России в связи с угрозой распространения коронавируса объявлена нерабочей, с сохранением зарплаты. В штатном режиме будут работать только госучреждения, аптеки, банки и магазины.