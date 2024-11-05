Партия «Новые Люди» пополнилась действующими депутатами
В преддверии нового политического сезона председателем совета Ростовского регионального отделения партии избрали депутата Законодательного Собрания РО Бориса Вальтера. Первая форсайт-сессия партии «Новые люди» в этом сезоне прошла в Ростове-на-Дону. В мероприятии приняли участие депутаты Заксобрания РО и городских Дум Азова, Таганрога, Батайска, эксперты, представители Комитетов регионального отделения, члены Общественной палаты Ростовской области и предприниматели.
Встреча началась с подведения итогов работы в 2024 году. Также обсудили актуальные вопросы и наметили планы на 2025 год. В рамках мероприятия представили нового председателя Совета Ростовского регионального отделения партии «Новые люди» депутата Заксобрания Ростовской области Бориса Вальтера.
- Интересы избирателей всегда были, есть и будут для меня в безусловном приоритете – отметил Борис Вальтер. - Поэтому когда Партия «Новые Люди» предложила мне руководящую должность в региональном отделении, я пришел к выводу, что эта позиция позволит мне вести более активную и широкую общественно-политическую работу в масштабах всей РО, у меня появятся дополнительные возможности для защиты интересов наших жителей не только на региональном, но и на федеральном уровне, в том числе благодаря помощи руководства партии и депутатов Государственной Думы.
Статус председателя регионального отделения партии позволит масштабирать успешный политический опыт, который был наработан ранее. Выдвинуть на предстоящих выборах команду единомышленников, которые смогут побеждать на выборах всех уровней.
После знакомства с новыми членами партии, участники устроили «мозговой штурм». Они разбились на группы и смоделировали предвыборную кампанию, которая пройдет в 2025 году.
По словам секретаря Совета Регионального отделения в Ростовской области партии «Новые Люди» Александра Чухлебова, обсуждение поможет разработать стратегии и сформировать план действий на предстоящий политический сезон.
- У нас происходит серьезное пополнение, мы объединились с партией «Роста». К нам присоединился депутат Законодательного собрания Ростовской области Борис Вальтер, — подчеркнул Александр Чухлебов.
Сезон 2025 обещает быть непростым. Близятся выборы губернатора Ростовской области. Также пройдут выборы в представительные органы восьми городов. В том числе, в Ростовскую городскую думу.
В завершении сессии прошло награждение: самые активные члены партии «Новые люди» получили грамоты и благодарственные письма.