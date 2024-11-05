Партия «Новые Люди» пополнилась действующими депутатами

Фото: Партия "Новые люди"

В преддверии нового политического сезона председателем совета Ростовского регионального отделения партии избрали депутата Законодательного Собрания РО Бориса Вальтера. Первая форсайт-сессия партии «Новые люди» в этом сезоне прошла в Ростове-на-Дону. В мероприятии приняли участие депутаты Заксобрания РО и городских Дум Азова, Таганрога, Батайска, эксперты, представители Комитетов регионального отделения, члены Общественной палаты Ростовской области и предприниматели.Встреча началась с подведения итогов работы в 2024 году. Также обсудили актуальные вопросы и наметили планы на 2025 год. В рамках мероприятия представили нового председателя Совета Ростовского регионального отделения партии «Новые люди» депутата Заксобрания Ростовской области Бориса Вальтера.- Интересы избирателей всегда были, есть и будут для меня в безусловном приоритете – отметил Борис Вальтер. - Поэтому когда Партия «Новые Люди» предложила мне руководящую должность в региональном отделении, я пришел к выводу, что эта позиция позволит мне вести более активную и широкую общественно-политическую работу в масштабах всей РО, у меня появятся дополнительные возможности для защиты интересов наших жителей не только на региональном, но и на федеральном уровне, в том числе благодаря помощи руководства партии и депутатов Государственной Думы.Статус председателя регионального отделения партии позволит масштабирать успешный политический опыт, который был наработан ранее. Выдвинуть на предстоящих выборах команду единомышленников, которые смогут побеждать на выборах всех уровней.После знакомства с новыми членами партии, участники устроили «мозговой штурм». Они разбились на группы и смоделировали предвыборную кампанию, которая пройдет в 2025 году.По словам секретаря Совета Регионального отделения в Ростовской области партии «Новые Люди» Александра Чухлебова, обсуждение поможет разработать стратегии и сформировать план действий на предстоящий политический сезон.- У нас происходит серьезное пополнение, мы объединились с партией «Роста». К нам присоединился депутат Законодательного собрания Ростовской области Борис Вальтер, — подчеркнул Александр Чухлебов.Сезон 2025 обещает быть непростым. Близятся выборы губернатора Ростовской области. Также пройдут выборы в представительные органы восьми городов. В том числе, в Ростовскую городскую думу.В завершении сессии прошло награждение: самые активные члены партии «Новые люди» получили грамоты и благодарственные письма.