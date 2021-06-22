Сардана Авксентьева: Партия «Новые люди» вернет прямые выборы мэра в Ростов-на-Дону

Советник председателя партии «Новые люди» Сардана Авксентьева прилетела в Ростов, чтобы обсудить острые городские проблемы и найти пути их решения. Отметим, первая женщина-мэр Якутска стала известна на всю страну благодаря нестандартным решениям. В частности, сразу после избрания она распродала элитный автопарк городской администрации, а вырученные деньги направила на социальные нужды. Также Сардана Авксентьева сократила представительские расходы, запретила в мэрии дорогие корпоративы и начала бороться с недобросовестными исполнителями муниципальных контрактов. Сейчас мэр Якутска занимается вопросами развития регионов в рамках партии «Новые люди».По прибытии Сардана Авксентьева посмотрела город, пообщалась с местными жителями, встретилась с журналистами и активистами, а также возложила цветы у Вечного огня. Заключительным этапом пребывания ее в Ростове-на-Дону стал круглый стол на тему сохранения архитектурного облика донской столицы. В мероприятии приняли участие представители регионального отделения партии «Новые люди», предприниматели, урбанисты, профессор исторических наук и многие другие эксперты. Целью круглого стола стало выявление приоритетных проблем. Над ними Сардана Авксентьева начнет работать в первую очередь.Одна из них - городская застройка. Специалисты отметили, что ее важно продолжать без потери архитектурной ценности и исторической идентичности. Профессор, доктор исторических наук Виталий Бондарев объяснил, что плотной застройки было не избежать. Река Дон богата рыбой, поэтому еще в 1763 году вокруг большой крепости стали появляться пригороды. Когда армяне переселились из Крыма и образовали Нахичевань, стало понятно, что вскоре появится крупный город с собственным портом и рынком. Поэтому сейчас главная задача - сохранить наследие наших предков и исторического облика донской столицы, которая ежегодно привлекает тысячи туристов со всех уголков России.По словам эксперта по развитию городской среды Алексея Санина, проблема действительно значимая, и решать ее нужно одной из первых.- Я занимаюсь городской средой шестой год и тщательно слежу, чтобы выделенные деньги были потрачены действительно правильно. В Ростове - около 470 исторических объектов, большая часть которых находится в границах улиц Большой Садовой, Максима Горького, проспектов Сиверса и Театрального, которые подвергаются плотной застройке, - поделился Алексей Санин.По словам специалиста, если не изменить подход, то в ближайшие 5-7 лет Ростов перестанет быть городом, в который приезжают ради исторических зданий и видов.Руководитель проекта «Город со вкусом» и гастрономический блогер Алексей Матвиенко сделал акцент на современных туристических направлениях, ради которых люди едут в Ростов.- Донской край гастрономически привлекателен для туристов. Им есть что посмотреть и покушать. Рыба, вина, безусловно, донские раки. Но, помимо этого, современному туристу важны эмоции, которые здесь можно получить. Здесь много уникальных кафе и ресторанов, развита авторская кухня.Участники круглого стола также обсудили взаимоотношения между жителями города и депутатами.Сардана Авксентьева отметила, что люди апатичны к власти, потому что не видят результатов. Однако быть пассивным избирателем, который не ходит на выборы, - не выход. Именно участие избирателей в выборах позволит достичь позитивных изменений в стране.- Якутск - такой же город, как и Ростов, но жители пришли и выбрали сами себе своего мэра, - подытожила советник председателя партии «Новые люди». - С этого все и начинается.Сардана Авксентьева и представители партии «Новые люди» считают, что в Ростов необходимо вернуть прямые выборы мэра. В таком случае претенденты на этот пост будут заинтересованы в том, чтобы улучшать жизнь своим работодателям - простым горожанам.- Предстоящие выборы будут интересными, ведь сейчас мы работаем без единого кандидата в гордуме. При этом мы не хотим революции, но считаем, что перемены нужны, и это очевидно. Поэтому мы уверены, что Ростовская область будет в бирюзовых цветах. Здесь огромный запрос на обновление власти, - резюмировал итоги мероприятия секретарь регионального отделения партии Александр Чухлебов.