Парковки в центре Ростова-на-Дону будут бесплатными до конца месяца

В Ростове-на-Дону продлят действие бесплатных автомобильных парковок. Об этом сообщили в компании «Ростовское парковочное пространство».Плату с владельцев машин не будут взимать с 13 по 30 апреля. С водителей перестали брать средства во время нерабочих дней, объявленных президентом России. Сначала парковку сделали бесплатной до 3 апреля, но затем действие этого решения продлили до конца месяца. Отмечается, что сроки могут изменить в случае соответствующего распоряжения властей.Напомним, в Ростовской области действует режим обязательной самоизоляции. Люди не должны покидать дома без крайней необходимости. В городах закрыты все заведения общественного питания, культурные и спортивные объекты, непродовольственные магазины, торговые центры. Так как дончане стали намного меньше передвигаться по улицам на личном транспорте, было решено сделать парковки бесплатными.