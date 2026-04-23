Экс-заместителя главврача лечебного центра Шахт осудили за получение взятки
В Ростовской области вынесен приговор бывшему заместителю главврача поликлиники города Шахты. Как сообщает СУ СКР по региону, женщина признана виновной в получении взяток в значительном размере.

По данным следствия, в 2024 году, занимая свою должность, фигурантка дела получила от шести работников угольной отрасли сумму 380 тысяч рублей. Эти средства были переданы ей за оформление положительных заключений о наличии у работников профессиональных заболеваний. Такие документы давали основание для получения полагающихся компенсационных выплат.

Экс-заместитель главврача была задержана и помещена в следственный изолятор. Против нее возбудили уголовное дело. В феврале 2026 года материалы дела были переданы в суд.

По итогам рассмотрения в апреле этого года суд приговорил экс-руководителя поликлиники к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, на тот же срок ей запрещено занимать должности в сфере здравоохранения. Суд также принял решение о конфискации в доход государства взятки в размере 380 тысяч рублей как имущества, приобретенного преступным путем.
