В Ростове ещё на несколько дней парковки в центре города сделали бесплатными
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В Ростове парковки в центре города ещё на несколько дней останутся бесплатными. Об этом Rostov.ru сообщили в администрации донской столицы 6 апреля.
Плата с автовладельцев не будет взиматься до 10 апреля.
- После этой даты будет принято новое решение, либо о продлении бесплатной услуги, либо о возобновлении платы, - пояснили в мэрии.
Напомним, плату за парковки в центре города отменили в связи с нерабочей неделей, которая была объявлена с 30 марта по 3 апреля по указу президента.