В дом Красса в Ростове снова проникли злоумышленники и пытались украсть перила

В Ростове неизвестные снова проникли в дом Красса в переулке Университетском, 28. Подробностями поделились общественники движения «МойФасад».

Инцидент произошел на минувшей неделе. Как рассказали жильцы соседнего дома, неизвестные зашли с заднего двора. С помощью лома сломали решетку окна и пробрались внутрь. После были предприняты попытки украсть кованое ограждение с третьего этажа. Но они не увенчались успехом.

Решетку на окне общественники оперативно заварили. Сколько так продержится объект культурного наследия — неизвестно.

Известно, что консервацию здания комитет ОКН обещает к концу лета 2026 года.
Фото: Дондей
