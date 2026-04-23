В дом Красса в Ростове снова проникли злоумышленники и пытались украсть перила

В Ростове неизвестные снова проникли в дом Красса в переулке Университетском, 28. Подробностями поделились общественники движения «МойФасад».Инцидент произошел на минувшей неделе. Как рассказали жильцы соседнего дома, неизвестные зашли с заднего двора. С помощью лома сломали решетку окна и пробрались внутрь. После были предприняты попытки украсть кованое ограждение с третьего этажа. Но они не увенчались успехом.Решетку на окне общественники оперативно заварили. Сколько так продержится объект культурного наследия — неизвестно.Известно, что консервацию здания комитет ОКН обещает к концу лета 2026 года.