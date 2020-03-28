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Парковки в центре Ростова во время нерабочей недели сделают бесплатными

Парковки в центре Ростова во время нерабочей недели сделают бесплатными
Фото: so-l.ru
В Ростове парковки в центре города временно сделают бесплатными. Об этом сообщили в компании «Ростовское парковочное пространство».

Так, плата за стоянку автомобилей не будет взиматься во время объявленной нерабочей недели, с 30 марта по 3 апреля.
- Действие парковочных абонементов на размещение автомобилей в зоне парковочного пространства Ростова будет пролонгировано на семь календарных дней, - сообщили в компании.

Напомним, с 28 марта в Ростовской области ввели ряд запретов. Так, приостановлена работа заведений общепита, за исключением тех, кто делает еду на вынос, закрыты спа и косметические салоны, спортивные клубы, стоматологии и ряд других объектов.

Дончан просят не покидать дома без острой необходимости.

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