Парковки в центре Ростова во время нерабочей недели сделают бесплатными



Фото: so-l.ru

В Ростове парковки в центре города временно сделают бесплатными. Об этом сообщили в компании «Ростовское парковочное пространство».



Так, плата за стоянку автомобилей не будет взиматься во время объявленной нерабочей недели, с 30 марта по 3 апреля.

- Действие парковочных абонементов на размещение автомобилей в зоне парковочного пространства Ростова будет пролонгировано на семь календарных дней, - сообщили в компании.



Напомним, с 28 марта в Ростовской области ввели ряд запретов. Так, приостановлена работа заведений общепита, за исключением тех, кто делает еду на вынос, закрыты спа и косметические салоны, спортивные клубы, стоматологии и ряд других объектов.



Дончан просят не покидать дома без острой необходимости.